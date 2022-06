Papa envia Cardeal ao Congo e Sudão “para demonstrar proximidade”

O Papa Francisco decidiu enviar o Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin a Kinshasa e Juba, as capitais da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul, respetivamente.

Segundo um comunicado da Santa Sé emitido esta segunda-feira, apesar de ter adiado a sua viagem apostólica à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, o Papa “decidiu enviar o Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, a Kinshasa e Juba, para demonstrar sua proximidade ao amado povo do Congo e do Sudão do Sul".

A visita do Papa, prevista para 2 a 7 de julho, viria a ser adiada devido a problemas de mobilidade causados por uma infeção aguda no joelho direito do Papa que o forçou a usar cadeira de rodas.

A decisão de o Santo Padre enviar o Cardeal Parolin, representante de peso na diplomacia vaticana, uma vez que este diplomata ocupa um cargo correspondente ao de primeiro ministro, pode ser vista como um sinal reforçado de estima por parte do Papa que, apesar de não ir a África, prevê visitar o Canadá no final do mês de julho.

O programa detalhado da visita de Francisco ao Canadá foi anunciado pelo Vaticano na passada quinta-feira.

A viagem deverá realizar-se entre 24 a 30 de julho.