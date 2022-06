Direção do Património quer classificar igreja medieval em Melgaço como monumento de interesse público

A Direção-Geral do Património Cultural propôs a classificação da igreja de Santa Maria Madalena, em Chaviães, em Melgaço, como monumento de interesse público, de acordo com um anúncio publicado em Diário da República.

No documento, o diretor-geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, sustenta o pedido de classificação enviado à secretária de Estado da Cultura no fundamento da proposta da secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura de 12 de janeiro de 2022.

A classificação da igreja de Santa Maria Madalena, paroquial de Chaviães, situada na União de Freguesias de Chaviães e Paços, concelho de Melgaço, distrito de Viana do Castelo, foi oficialmente iniciada em maio de 2018, com a publicação em Diário da República (DR) do anúncio da abertura do procedimento.

A proposta de classificação, "pelo valor histórico social e arquitetónico artístico de exceção" do templo, surgiu no âmbito dos trabalhos efetuados sobre arquitetura medieval de origem românica, património classificado no Alto Minho.

Em termos administrativos, a igreja fez parte, em 1839, da comarca de Monção e, em 1878, da comarca e julgado de Melgaço. Pertence à Diocese de Viana do Castelo desde 3 de novembro de 1977.

De acordo com informação que consta no sítio da Direção-Geral do Património Cultural na Internet, consultada pela Lusa, a igreja paroquial construída na época medieval conserva pinturas murais quinhentistas e tem retábulo-mor barroco. "Existem evidências de, pelo menos, três camadas de pintura mural sobreposta. As pinturas murais desenvolvem-se em altura, por vezes existindo dois níveis ou registos de pintura, mas é impossível avaliar a sua extensão original", lê-se na descrição do monumento.

Os "vários temas ou painéis representados são enquadrados por barras decorativas definidoras, realizadas à mão livre e de desenho e conceção bastante simples".