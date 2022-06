Vaticano aplaude decisão dos EUA sobre aborto que "desafia o mundo"

“O facto de um grande país, com uma longa tradição democrática, mudar de posição nesta questão também desafia o mundo inteiro”, defende a Pontifícia Academia para a Vida.

A Pontifícia Academia para a Vida diz, em comunicado, que a medida, aprovada esta sexta-feira, desafia o mundo a refletir sobre as questões da vida.

O Vaticano congratula-se com a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que eliminou o direito constitucional ao aborto.

Em causa está legislação Roe vs. Wade, em vigor há(...)

O arcebispo D. Vincenzo Paglia, responsável por esta instituição do Vaticano, defende que a decisão do Supremo Tribunal é “um forte convite à reflexão” sobre o aborto, numa altura em que “a sociedade ocidental está a perder a paixão pela vida”.

“Ao escolher a vida, a nossa responsabilidade pelo futuro da humanidade está em jogo”, sublinha D. Vincenzo Paglia.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos eliminou a garantia constitucional do direito ao aborto. A decisão foi anunciada esta sexta-feira.



A decisão passou com o voto a favor de seis juízes e com a oposição de três elementos do Supremo.



Em causa está legislação Roe vs. Wade, que vigorava desde 1973. Chega assim ao fim a garantia constitucional do aborto em vigor há cinco décadas no país.

A decisão dos juízes do Supremo Tribunal norte-americano surge na sequência de uma disputa sobre a legislação aprovado no estado do Mississippi, que proíbe o aborto depois das 15 semanas.

Cerca de metade dos estados dos EUA já indicaram que vão avançar com a proibição do aborto.