Militares peregrinaram a Fátima

O bispo das Forças Armadas e de Segurança presidiu nesta sexta-feira à eucaristia de encerramento da 39.ª peregrinação militar ao Santuário de Fátima, na Basílica da Santíssima Trindade. D. Rui Valério afirmou que “sair, recordar, compadecer-se e confortar” são quatro ações da vocação cristã.

“Neste dia o nosso coração exulta na contemplação do Sagrado Coração de Jesus e eleva-se no amor infinito da Virgem Santa Maria. Vem-nos oferecido um caminho onde emergem quatro ações que definem tanto o amor do Coração de Jesus, como a ternura de Maria, como a vocação cristã, na qual se insere a condição de militar e de elemento das forças de segurança. Essas ações são: Sair, recordar, compadecer-se e confortar”, disse D. Rui Valério, na homilia enviada à agência Ecclesia.

O bispo do Ordinariato Castrense salientou que também as Forças Armadas e Forças de Segurança de Portugal têm no sair “muita da essência da sua identidade e missão”, questionando o que teria sido de Portugal e de “tantos locais críticos do mundo onde têm atuado”, se tivessem ficado dentro das suas unidades, ou nas suas zonas de conforto.

“Sair é a encarnação da grandeza do coração porque implica ir até aos outros, mergulhar nas suas condições reais de vida”, observou.

A segunda ação é “recordar”, e D. Rui Valério explicou que sem memória “perdem-se as raízes, e sem raízes não se cresce”, por isso, na Peregrinação Militar Nacional a Fátima recordou quem, “no doloroso período da pandemia”, nunca deixou de colocar os irmãos em primeiro lugar, “nem deixou que lhes faltasse apoio e segurança”.