Fátima. Retiro aprofunda oração como experiência transformadora

“Rezai, rezai muito” é o tema do retiro de oração que a Escola do Santuário de Fátima realiza neste fim de semana, de 24 a 26 de junho, na Casa de Retiros de Nossa Senhora das Dores.

A iniciativa será dinamizada pelo padre Ronaldo Araújo, capelão do Santuário de Fátima, e visa aprofundar a oração como experiência transformadora da existência.

Partindo do convite que o Anjo da Paz e Nossa Senhora fizeram aos três Pastorinhos “a estabelecerem com Deus uma relação profunda e duradoura que frutificará em vida nova, oferecida totalmente como dom”, o encontro vai apresentar a oração como “meio propício para o alimentar daquela relação, para o aprofundar da amizade com Deus”.

Segundo informação do Santuário de Fátima, o retiro começa no final da tarde de sexta-feira, com um primeiro encontro que vai apresentar a oração como “experiência de encontro com Deus”.

Na manhã de sábado, os participantes vão poder “contemplar os mistérios da vida de Cristo” e refletir sobre “o olhar de Deus sobre a humanidade”. Depois do almoço, um terceiro encontro vai projetar “os outros e o mundo” na oração e o último momento meditativo do dia vai apresentar “Maria como modelo”. Depois da Missa e de um momento de adoração, segue-se o jantar e depois deste a participação na recitação do Rosário e Procissão das Velas, no Recinto de Oração.

O último encontro do retiro está agendado para a manhã de domingo e tem como tema “’sim, queremos’: consagrar a Deus a vida inteira”. Antes do almoço de encerramento haverá ainda espaço para a celebração da Missa e um momento de partilha sobre o fim-de-semana.