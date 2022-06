Fátima. Jovens convidados a experiência contemplativa a partir dos vitrais da Basílica

O santuário de Fátima realiza neste sábado a primeira edição do Via Mariae. A iniciativa consiste numa visita às galerias superiores da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima cujos vitrais servirão de inspiração para uma experiência contemplativa.

Trata-se de peças artísticas elaboradas, na sua maioria, por João de Sousa Araújo, que possibilitam aos visitantes um encontro interno com Maria que lhes permite prepararem-se interiormente para a Jornada Mundial da Juventude.

Segundo informação do santuário de Fátima, no contexto da preparação para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, que tem por lema «Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1,39), o objetivo é “proporcionar aos jovens um itinerário estético e espiritual no qual possam contemplar os passos da vida de Maria — a mulher plenamente atravessada por «essa luz que é Deus» e que, de modo particular em Fátima, se fez mensageira e mestra do caminho que conduz a Deus.”

Dirigida a jovens entre os 16 e os 35 anos, a iniciativa Via Mariae terá início às 19h30, deste sábado, 25 de junho, após o “Terço JMJ” às 18h30 na Capelinha das Aparições e ao qual os jovens são convidados a juntar-se. Em outubro decorrerá uma nova edição.

A iniciativa é promovida pelo Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima.