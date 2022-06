O Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes assinala-se esta sexta-feira, no dia em que a Igreja Católica celebra a Solenidade Litúrgica do Sagrado Coração de Jesus.



"Ter um coração de pastor" foi o mote escolhido pela Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios para este Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes.

Na sua mensagem para esta data, o presidente desta Comissão, D. António Augusto Azevedo, convida "os cristãos a rezarem de forma mais intensa por esta causa tão importante para a Igreja do nosso tempo".

O também bispo de Vila Real considera que "como aconteceu em momentos decisivos da história, também hoje uma desejável renovação eclesial implicará uma renovação espiritual dos crentes, começando pelos sacerdotes" que, reconhece, precisam "de ter um coração de pastor e de cultivar a paixão pelo rebanho de Deus".

Defende que "o desafio da santificação não deve ignorar que o sacerdote não é um super-homem, é uma pessoa humana com as suas fragilidades e grandezas. E a grandeza maior é o ter sido chamado por Deus e enviado pela igreja para uma missão pastoral e para isso ter recebido uma graça especial".

Assim, entende que "para um melhor cumprimento da sua missão, os sacerdotes precisam de sentir a estima e o apoio do povo de Deus".

E acredita que a oração "é um grande meio para os ajudar espiritualmente".

Daí o apelo de D. António Augusto Azevedo para que os cristãos rezem pelos sacerdotes, "uma oração em que se dá graças pela dedicação e fidelidade de tantos sacerdotes. Uma oração em que se invoca o perdão pelas faltas e infidelidades de alguns, cujas ações não foram sinal do bom pastor, mas antes do mercenário que abandona as ovelhas ou do lobo que as arrebata e dispersa".

O presidente da CEVM termina a mensagem dizendo que: "nesta jornada, sintamos como a força da oração pode ser geradora de vida nova em cada um que reza, naqueles por quem rezamos, bem como no conjunto da Igreja".

"Peçamos a Deus que encha de bênçãos todos os sacerdotes, os renove e santifique para poderem santificar o povo de Deus", conclui o bispo.

Recorde-se, que este dia, com mais de 25 anos, foi proposto pelo Papa São João Paulo II.