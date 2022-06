"Papa vai estar em Fátima", garante D. Américo Aguiar

Em termos logísticos, o presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude assegurou que tudo está a ser feito para que os jovens tenham as melhores condições no nosso país e para que no fim sejam embaixadores da marca Portugal e de todos os sítios por onde passarem.

D. Américo Aguiar recusou avançar com números em relação à quantidade de jovens que estarão em Portugal para este evento religioso, mas disse ter a certeza de que será o de maior dimensão realizado no país. Com jovens de todo o mundo, católicos ou não. E reforçou a ideia de que Francisco, para além de Lisboa e Loures, quer e estará em Fátima.

O Papa Francisco quer e vai estar em Fátima, seja de que forma for. A mensagem foi na manhã desta quinta-feira deixada pelo Bispo D. Américo Aguiar, na 10.ª edição do Workshop Internacional de Turismo Religioso que decorre até amanhã em Fátima.

Antes da Jornada, os jovens serão distribuídos por todo o país, mas na semana do evento, ficarão especialmente em Lisboa, Setúbal e Santarém. São essas as dioceses que terão de estar em “alerta laranja”, referiu D. Américo Aguiar, que também revelou que as condições, como o transporte e o alojamento, estão a ser pensadas com o Santuário de Fátima.

Sem pormenores, D. Américo afirmou também que a Fundação tem conversado com a Associação Nacional de Municípios e sensibilizado para a ideia de que vão ter “milhares de jovens à solta”. Com o Governo tem também estado em conversações, no sentido de alertar para a necessidade de potenciar todas as capacidades aeroportuárias para receber os jovens que vêm de todo o mundo.

Não há agência oficial de turismo

Aos operadores turísticos que participam nos Workshops Internacionais de Turismo Religioso, D. Américo Aguiar deixou uma mensagem que gostaram de ouvir: não há uma agência oficial de viagens para a Jornada, todos poderão organizar as suas viagens e os seus grupos.

Já em declarações aos jornalistas, D. Américo Aguiar anunciou que “ponderámos as várias possibilidades e a dimensão do evento é tal que o parceiro, ou agência oficial, teria de ser um agente ou um parceiro multinacional para poder corresponder”.

Como “nós estamos a lidar com todos os países do mundo, com países com dificuldades, com países estruturados no mundo e no negócio do turismo,” a decisão foi “que todos se sentissem dentro”, ou seja, “que todas as agências de todos os países se sentissem oficiais e parceiros, de maneira que possamos responder a todos os jovens do mundo inteiro, sem ter uma parceria institucionalizada com um parceiro específico.”