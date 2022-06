João Paulo I vai ser beatificado a 4 de setembro

O Papa João Paulo I vai ser beatificado no próximo dia 4 de setembro, na Praça de São Pedro, em Roma. A data foi revelada esta quinta-feira pela sala de imprensa da Santa Sé.

Em dezembro último o Papa Francisco já tinha indicado ao presidente da Câmara de Belluno – terra natal de João Paulo I – que o processo estava bem encaminhado, e que a beatificação teria lugar em 2022, mas não havia ainda uma data certa.

Albino Luciani – João Paulo I – foi Papa durante muito pouco tempo: eleito em agosto de 1978, morreu em outubro do mesmo ano. 43 anos depois, em outubro de 2021, foi-lhe reconhecido um milagre, que envolveu a cura inexplicável de uma menina de 11 anos com uma doença terminal, o que abriu caminho à sua beatificação.

Visita ao Canadá em risco

A data da beatificação consta do calendário do Papa para o verão, divulgado esta quinta-feira pelo Vaticano, e que indica que Francisco irá interromper as celebrações públicas a partir de 4 de julho. Dia 3 celebrará missa para a comunidade congolesa de Roma, mas o compromisso seguinte será só a 27 de agosto, data em que se realiza o Consistório para a criação de novos cardeais.

Para 28 de agosto está prevista uma visita pastoral à localidade italiana de L’Aquila, e a 30 de agosto a eucaristia com os novos cardeais e todo o Colégio Cardinalício, seguindo-se, a 4 de setembro, a cerimónia de beatificação de João Paulo I.

O calendário não faz qualquer referência à visita ao Canadá, que devia realizar-se de 24 a 30 de julho.