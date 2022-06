Alimentação saudável com o RSI? Cáritas de Coimbra ensina

De salientar que existem 90 centros da Cáritas em toda a área geográfica da diocese de Coimbra, com um total de 126 respostas sociais nos âmbitos social, educação, saúde e pastoral. No ano passado, em 2021, a Cáritas Diocesana de Coimbra apoiou cerca de 14000 pessoas. Destas, 2925 eram da área da inclusão (RSI - entre outros serviços de inclusão social).

Começou no início de junho e terminou no dia 21 do mesmo mês, o terceiro ciclo de edição de mais uma formação sobre ‘Alimentação Económica e Saudável’, desta vez direcionada a homens beneficiários do RSI.

A iniciativa promovida pela Cáritas Diocesana de Coimbra, contemplou 10 formandos e decorreu na cozinha do Centro Comunitário de Inserção, na Rua Direita em Coimbra - um equipamento da Cáritas, destinado ao apoio social.

“Já vai na terceira edição, interrompemos na pandemia, e ainda vamos ter uma quarta edição este ano. Tem três sessões cada ciclo, numa cozinha de formação”, revela a nutricionista da Cáritas de Coimbra, Liliana Ferreira, 31 anos, acrescentando o modo de funcionamento da formação.

“As formações decorrem sempre em contexto teórico e prático, vamos com os utentes para a cozinha para testar os conceitos teóricos, sendo que a primeira formação foi sobre conceitos gerais de alimentação saudável, depois uma segunda formação direcionada para conceitos de higiene, segurança e conservação de alimentos, e depois uma terceira formação, incide na reutilização de sobras. Fazemos três a quatro receitas por sessão para replicarem nas suas casas ou nos seus quartos, e que não precisam de equipamentos avançados, receitas de tacho, ou de microondas”, sublinha Liliana Ferreira.

Homens com idades entre os 40 e 75 anos, aprenderam a rentabilizar o rendimento que recebem e os produtos do cabaz alimentar que lhes é atribuído pela Cáritas. A ideia, diz Liliana Ferreira, “partiu de uma necessidade de colegas do protocolo do Rendimento Social de Inserção que detetavam desconhecimento no que seria ter uma alimentação saudável, do ponto de vista económico, achavam que seria impossível”, recorda a nutricionista, enumerando os diferentes casos.

“Homens a viver isolados, famílias monoparentais, ou famílias numerosas e falaram comigo sobre a possibilidade de se fazer um ciclo de formações que dessa resposta às suas dificuldades”, esclarece Liliana Ferreira.