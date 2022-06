Papa quer famílias de braços abertos

O Papa Francisco participou nesta quarta-feira num Festival intitulado “A beleza das famílias” com milhares de participantes de 120 países reunidos em Roma para o X Encontro mundial das famílias que decorre até ao próximo domingo.

Após ter ouvido vários testemunhos de experiências familiares muito diversas, o Santo Padre agradeceu a coragem dos que aceitaram partilhar as dificuldades, angústias e esperanças e as vivem à luz da fé. Uma espécie de “amplificadores”, disse Francisco, que encorajou as famílias a serem realistas e caminharem juntos “como esposos, juntos na vossa família, juntos com as outras famílias, juntos com a Igreja”. Francisco sublinhou que “o matrimónio não é uma formalidade a ser cumprida”. “Não vos casais para ser católicos ‘com a etiqueta’, para obedecer a uma regra ou porque a Igreja assim o diz; casais-vos, porque quereis fundar o matrimónio no amor de Cristo, que é firme como uma rocha”, declarou. O Papa desejou a todos “coragem”, porque “a vida familiar não é uma missão impossível. Com a graça do sacramento, Deus torna-a uma viagem maravilhosa que se há de fazer juntamente com Ele; nunca sozinhos”. O exemplo de Chiara Corbella, com um processo de beatificação em curso, foi testemunhado pelos seus próprios pais. Afetada por uma grave doença, recusou uma intervenção de risco para salvar a vida do filho quando estava grávida. Acabaria por falecer quando a criança tinha apenas um ano de idade. “No coração de Chiara, Deus colocou a verdade de uma vida santa e, por isso, quis salvar a vida do seu filho à custa da própria vida”, comentou o Papa.

As crises e infidelidade entre esposos também foram abordadas por um casal africano, sem esconder as causas: “a falta de sinceridade, a infidelidade, o mau uso do dinheiro, os ídolos do poder e da carreira, o rancor crescente e o endurecimento do coração”. Francisco deixou o alerta: “Ver a família desagregar-se é um drama que não pode deixar ninguém indiferente. O sorriso dos esposos desaparece, os filhos sentem-se perdidos, de todos desaparece a serenidade. E, na maioria dos casos, não se sabe o que fazer.” O Papa recordou que o desejo de uma vida plena numa se apaga do coração. “Ninguém quer um amor de ‘curto prazo’ ou com ‘prazo estabelecido’. E por isso sofre-se tanto, quando as falhas, as negligências e os pecados humanos fazem naufragar um casamento”, mas “o perdão cura todas as feridas; é um dom que brota da graça com a qual Cristo inunda o casal e a família inteira, quando se deixa Ele agir”. Especial comoção sentiu-se no auditório quando a viúva muçulmana de um diplomata italiano testemunhou a beleza de um matrimónio misto (de um muçulmano com um católico), com três filhas menores e que dedica a vida a uma obra social de apoio aos mais desfavorecidos.