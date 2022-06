"A beleza da família" junta 120 países em festa com o Papa

O X Encontro Mundial das Famílias arranca hoje, em Roma, com a presença do Papa. Dois mil delegados de 120 países reúnem-se durante cinco dias para refletir sobre os problemas e desafios que a realidade da família enfrenta. A Santa Sé também convida as famílias do mundo inteiro a ligarem-se via streaming para seguir os encontros transmitidos no YouTube e redes sociais do Vaticano.



Este encontro mundial é o culminar do Ano “Família Amoris Laetitia”, tão desejado pelo Papa Francisco, e arranca, na tarde desta quarta-feira, com o Festival “A beleza da família”.

Em clima de festa, com muita música e testemunhos, haverá também ligações em direto com algumas famílias fora de Roma, nomeadamente, com um grupo reunido numa paróquia de Kiev.

O Papa Francisco participa no encontro, onde vai ouvir algumas experiências de casais provenientes de contextos de vida muito diferentes.

Pietro e Erika, por exemplo, têm seis filhos e abriram as portas da sua casa a uma família ucraniana que fugiu da guerra; Paul e Germaine, casados há 27 anos com três filhos, ele é líder do grupo dos deputados católicos no parlamento de Kinshasa e pioneiro da música cristã no Congo. Entre outros testemunhos, também há uma viúva com três filhas, cujo marido foi morto em missão diplomática e um casal com três filhos que deseja casar pela Igreja.

Na quinta e sexta-feiras, os trabalhos incluem um conjunto de painéis e conferências e várias videoconferências. O Papa Francisco encontra de novo os participantes na missa que celebra sábado à tarde e na oração do Angelus de domingo.

A delegação portuguesa é formada por 15 pessoas, entre as quais dois bispos auxiliares (D. Joaquim Mendes, de Lisboa, e D. Armando Domingues, do Porto) e cinco casais de várias dioceses do país.