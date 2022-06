Servas de Nossa Senhora de Fátima promovem Semana Cultural

As Servas de Nossa Senhora de Fátima organizam uma a Semana Cultural que tem como mote "Tardes junto à cisterna" que tem início esta segunda-feira, 20 de junho, com momentos ligados à oração, reflexão e à arte.



Todos os dias até à próxima sexta-feira, as diversas atividades começam sempre às 15h00.

De acordo com um comunicado da congregação, neste primeiro dia, "haverá desenho ao ar livre com a Irmã Sandra Bartolomeu," amanhã, dia 21, está previsto um "musical com o Conservatório de Música de Santarém", na quarta-feira a atividade centra-se na "construção de azulejos de modo artesanal com o Instituto Politécnico de Tomar".

Nos últimos dois dias estão previstas a "Oração Liga-te +" com o Centro de Dinamização Juvenil SNSF e ainda o "Sunset de São João".

Durante toda esta semana, os participantes podem visitar a Feira do Livro com as obras da congregação e da livraria "Aqui Há Gato". Há ainda uma Feira de Velharias e um espaço de cafetaria para uma pequena pausa.

Os dias terminam com visitas guiadas entre as 19h00 e as 20h00.

Todas estas "atividades são gratuitas e não necessitam de inscrição", informam as Servas de Nossa Senhora de Fátima.