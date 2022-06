Idosos de Leiria conhecem Papa. ​"A coisa mais maravilhosa que lhes aconteceu"

A viagem aconteceu depois de a instituição ter recebido um convite do Papa Francisco, que leu uma carta enviada por estes idosos já no início do ano.

Um grupo de 12 idosos do Centro Social de Pousos de Leiria participou, esta quarta-feira, na audiência do Papa Francisco, em Roma.

Durante o tempo em que privaram com o Papa Francisco os idosos ofereceram garrafas com o vinho produzido no centro social, um terço trabalhado por uma das idosas e um quadro com a imagem da Nossa Senhora de Fátima. Em troca, o Papa falou com cada um individualmente, abençoando-os e oferecendo ainda um terço.

Alexandra Neves fala de um momento inesquecível para o grupo. “Foi a coisa mais maravilhosa que lhes aconteceu, diziam que se morressem agora morriam felizes”, conta a coordenadora.

Os idosos ficaram visivelmente felizes e emocionados dando vários abraços de grupo, relata.

Também a homilia da cerimónia foi centrada na urgência de dar atenção e cuidados aos mais velhos. Alexandra Neves considera que o texto foi escrito a pensar neste centro social que, de acordo com a coordenadora, foi referenciado várias vezes durante a cerimónia.

Um dia inesquecível para os 12 idosos e para os 13 cuidadores de Leiria que vão continuar por Roma, regressando a casa esta quinta-feira.