Idosos de lar de Leiria encontram-se com o Papa

Do ponto de vista médico, a principal preocupação é o calor, revela a enfermeira que os acompanha. Fátima Silva explicou que, dadas as temperaturas altas que se vão fazer sentir na altura “a desidratação é uma questão que nos idosos pode acontecer”, por isso “vão levar uma garrafinha de água, personalizada, chapéus e mochilas com tudo o que é necessário para usufruírem ao máximo desta jornada”.

Quanto ao resto, “não há qualquer limitação relativamente à alimentação”, pois “não há nenhum utente com patologia diabética”, portanto, “vão fazer a medicação normal”. Já quanto às emoções do encontro “é deixá-las fluir”. “Se houver alguma coisa, levamos um ‘sos’ para controlar as emoções”, disse com um sorriso nos lábios.

Entrevistados pela Renascença, os idosos envolvidos mostraram-se surpreendidos com o convite e muito satisfeitos.

Manuel Feijoeiro reconheceu que “nunca pensámos em ter este convite de ir a Roma ver o Papa”. A Francisco, tenciona pedir pelos filhos, pelos netos e bisnetos, pela saúde de todos e pela paz.

Já Mariana Stoca não se cansa de enumerar as virtudes de Francisco. Ainda retem na memória as imagens que viu de Francisco em Fátima. “Chegou-se à frente do altar, à frente de Nossa Senhora”, recorda com emoção. “Fiquei maravilhada, nunca esquecerei esse dia, e estou muito feliz e muito contente por ir visitá-lo”, declarou à Renascença.

Na bagagem, o grupo leva também algumas surpresas para oferecer ao Santo Padre, além de algumas garrafas de vinho. Um miminho em jeito de agradecimento que esperam que Francisco aceite.