Dia Mundial dos Refugiados com atividades em Lisboa, Porto e Seixal

O Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) e a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) juntam-se para celebrar uma semana de atividades em Lisboa, Porto e Seixal. O propósito é comemorar o Dia Mundial dos Refugiados que se assinala a 20 de junho.

Por isso, esta semana tem como objetivo "celebrar as vitórias de todos aqueles que tivemos a alegria de acolher, sejam eles todos os novos alunos de português, novos currículos, crianças na escola, novos lares e casas por todo o país. A integração é uma maratona e todas as conquistas devem ser celebradas!”, sublinha o diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados e coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados.

Segundo André Costa Jorge, “todos os dias ouvimos histórias de quem procura recomeçar num país seguro, num país pleno de direitos, de quem em Portugal encontrou a hospitalidade necessária para esse recomeço".

O responsável acrescenta que "infelizmente, vivemos num mundo onde continuamos a lutar contra a exclusão e, nesta semana, apelamos à solidariedade, à inclusão e à integração. Em dias como este, queremos celebrar a hospitalidade da sociedade civil e mostrar como o constante apoio dos nossos parceiros é fundamental para que todos aqueles que chegam se sintam em casa".

Atividades entre 20 e 24 de junho

As celebrações abrem com "um concerto solidário, a ter lugar na Fábrica do Braço de Prata, a partir das 21h00, que contará com as atuações de Maria João, Daniel Rolim, Julio Brechó, entre outros artistas solidários com a causa", refere um comunicado da JRS.

O valor angariado "através de donativos realizados no local, reverterá totalmente a favor da missão do JRS e da PAR".

Para além deste momento, o primeiro dia das celebrações "será também palco da apresentação do 1º episódio do Podcast "Histórias da Nossa Terra", que relata histórias de vida de alguns refugiados e as dificuldades por que passaram até encontrarem um novo lar em Portugal".

Durante esta semana, haverá ainda "um torneio de futebol para refugiados com o apoio da Fundação Benfica, da Cruz Vermelha e do Seixal 1925, um jogo de matraquilhos humanos, passando por conferências e palestras".

Para conhecer o programa completo, pode consultar o site: https://www.refugiados.pt/acolher-e-refugiar/