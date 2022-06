Fátima. Bispo de Coimbra pede humanidade “com coração de mãe”

O bispo de Coimbra exortou, nesta segunda-feira, os governantes mundiais a trabalharem em defesa dos mais vulneráveis, tomando como exemplo o Coração Imaculado de Maria que se celebra em Fátima.

Para D. Virgílio Antunes, “o Coração Imaculado de Maria é profundamente inspirador para a humanidade frequentemente desorientada e perdida nas suas escolhas, nos caminhos de confrontos bélicos que põem irmãos contra irmãos, nos atentados à vida própria ou alheia, nas múltiplas injustiças perpetradas contra todos os mais frágeis.”

“Uma humanidade com coração de mãe”, referiu o bispo, “não pode permitir que haja alguém que chegue ao desespero diante das dificuldades, das doenças, da pobreza ou da solidão”. Pelo contrário, “cria as condições institucionais, pessoais e comunitárias, económicas e estruturais para que a ninguém falte o necessário para continuar a viver com sentido até ao fim dos seus dias”.

Por outro lado, “não desiste, pois uma sociedade que desiste de alguém ou que deixa de estar ao lado dos que estão à beira do desespero, é uma sociedade falida.”