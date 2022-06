Corpo de Deus. Missa e procissão "não serão celebradas" pelo Papa Francisco

O Vaticano informou esta segunda-feira que por causa das limitações de saúde do Papa e as “necessidades litúrgicas específicas da celebração do Corpo de Deus “não serão celebradas a Santa Missa e Procissão” presididas por Francisco.

“Devido às limitações impostas ao Papa pela gonalgia [termo médico para a dor comum na articulação do joelho] e às necessidades litúrgicas específicas da celebração, a Santa Missa e Procissão com a Bênção Eucarística não serão celebradas por ocasião da Festa de Corpus Domini”, lê-se na informação enviada à Agência ECCLESIA.

O Papa tem sido afetado por problemas num joelho que, nas últimas semanas, o obrigaram a deslocar-se habitualmente numa cadeira de rodas.

Este domingo, por exemplo, Francisco pediu desculpas às autoridades e populações do Sudão do Sul e República Democrática do Congo pelo adiamento da sua viagem a estes países, por decisão médica.

A Santa Sé anunciou na sexta-feira, 10 de junho, que a viagem do Papa aos dois países africanos, que estava agendada para 2 a 7 de julho, ia ter nova data, “aceitando o conselho dos médicos e para não anular os resultados das terapias do joelho ainda em andamento”.

A solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, celebra-se no 60.° dia após a Páscoa, uma quinta-feira, ligando-se assim à Última Ceia; na Itália, contudo, por não ser feriado civil, celebra-se no domingo seguinte.

Nos últimos dois anos, devido à pandemia Covid-19 e para evitar o contágio, as Missas foram celebradas na Basílica de São Pedro, com número reduzido de fiéis e sem procissão.

Esta festa litúrgica começou a ser celebrada há mais de sete séculos e meio, em 1246, na cidade de Liège, na atual Bélgica, tendo sido alargada à Igreja latina pelo Papa Urbano IV através da bula “Transiturus”, em 1264, dotando-a de missa e ofício próprios.

Na origem, a solenidade constituía uma resposta aos que colocavam em causa a presença real de Cristo na Eucaristia, tendo-se afirmado também como o coroamento de um movimento de devoção ao Santíssimo Sacramento; teria chegado a Portugal provavelmente nos finais do século XIII e tomou a denominação de festa de Corpo de Deus.