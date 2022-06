Papa pede desculpa por não ir a África, mas diz-se confiante

O Papa pede desculpa pelo adiamento da viagem ao Congo e Sudão do Sul. Neste domingo de manhã, na Praça de São Pedro, depois da recitação do Angelus, Francisco justificou a decisão com questões de saúde e admitiu vir a realizar essa viagem noutra data.

“Gostaria de me dirigir às populações e autoridades da República Democrática do Congo e do Sudão. Com grande pesar, devido a problemas nos joelhos, tive de adiar a minha visita aos vossos países, agendada para os primeiros dias de julho”, disse.

“Eu realmente sinto um grande pesar por ter de adiar esta viagem, que realmente queria fazer. Por isso, peço desculpa e peço que oremos juntos, para que, com a ajuda de Deus e dos cuidados médicos, eu possa encontrar-me com vocês o mais rápido possível. Estamos confiantes”, prosseguiu.

O Papa assinalou também o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, uma realidade que considerou dramática.

“Trabalhemos todos para eliminar este flagelo, para que nenhum rapaz ou rapariga seja privado dos seus direitos fundamentais e obrigado a trabalhar. A exploração de menores no trabalho é uma realidade dramática que nos desafia a todos”, pediu.

Olhando para o Leste europeu, Francisco lembrou a Ucrânia, apelando a todos que não se habituem à tragédia da guerra.