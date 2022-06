Procissão de Santo António volta às ruas de Lisboa

Uma das mais antigas e populares procissões de Lisboa, a Procissão de Santo António, volta a encher as ruas da capital, depois de dois anos em que não se realizou, por causa das medidas tomadas pelas autoridades de saúde devido à pandemia.

Assim, na próxima segunda-feira, dia 13 de junho, as celebrações estão de volta. Às 11h00, na Igreja de Santo António haverá a Missa da Solenidade presidida por D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa.

A partir das 17h00 começa a Procissão de Santo António que percorre as ruas do bairro histórico de Alfama com uma particularidade: é que à medida que a Procissão avança, vão-se juntando os Santos das Igrejas por onde passa: São João da Praça, São Miguel, Santo Estevão, São Vicente e São Tiago,

O dia termina com a celebração de uma Missa às 20h00 presidida pelo Frei Fernando Mota, Ministro Provincial da Ordem dos Franciscanos em Portugal.

Este ano, as festas de Santo António celebram os 40 anos da visita e oração de São João Paulo II à Igreja deste Santo popular na cidade de Lisboa.