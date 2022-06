Peregrinação junta em Fátima milhares de crianças. "O tesouro mais precioso da Humanidade”

Olhem para o futuro com coragem, apesar das dificuldades do momento presente. O apelo foi deixado esta sexta-feira pelo bispo da diocese de Leiria-Fátima às milhares de pessoas presentes no recinto do Santuário de Fátima para a Peregrinação das Crianças, um momento especial na vida da Igreja.

Defendendo que as crianças são hoje o “tesouro mais precioso da Humanidade”, D. José Ornelas lembrou “os meninos e meninas da Ucrânia, que vivem, não só a pandemia, não só a falta de muitas coisas, mas uma guerra injusta e cruel que destrói as casas deles, as escolas e os hospitais”.

“Eles estão sempre no nosso coração”, afirmou o bispo, que disse esperar “que nós sejamos também capazes de ajudá-los, de dar-lhes coragem para vencer estas dificuldades e para viverem e construírem o seu país.”

“Tendo Jesus por perto, mesmo as coisas mais difíceis são possíveis”, acrescentou o prelado.

Deus não é castigador

Aos milhares de crianças e jovens presentes no recinto, D. José Ornelas pediu também que vejam Deus, não como um “castigador”, mas como um Pai “misericordioso”.

“Voltemos todos para casa com esta imagem de Deus para termos a Sua alegria, a Sua coragem e a Sua confiança”, exortou o bispo, que considerou essencial “mostrar a todo o mundo o rosto misericordioso de Deus, nosso Pai, que nos quer bem, sempre nos anima, sempre nos acolhe e sempre nos salva”.

No final da celebração, foi entregue uma lembrança a todas as crianças e jovens presentes. Um coração feito de madeira, com o lema da peregrinação: “Gostei muito de ver Nosso Senhor.