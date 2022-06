Papa recebe sexta-feira presidente da Comissão Europeia

O Papa Francisco recebe na sexta-feira em audiência a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Segundo anunciou o porta-voz do executivo comunitário, Eric Mamer, a audiência com o Papa tem lugar no âmbito de uma deslocação, que se inicia esta quinta-feira, de Von der Leyen a Roma.

Embora não tenham sido revelados os detalhes da agenda é expectável que durante o encontro seja abordada a guerra na Ucrânia e o papel da UE na busca da paz.

No Vaticano, Ursula Von der Leyen vai encontrar-se também com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e com o secretário para as relações com os Estados, monsenhor Ricardo Gallagher.

Esta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia vai participar na abertura de um evento na Pontifícia Academia das Ciências, intitulado “Reconstruindo o futuro para as pessoas e para o planeta. Um novo Bauhaus europeu”.

Depois, participa na abertura do Festival Internacional do Novo Bauhaus Europeu, uma iniciativa filosófica, artística e científica lançada pela Comissão para repensar várias facetas da sociedade no rescaldo da pandemia da doença Covid-19. O evento reúne arquitetos, artistas, designers, cientistas, empresários e cidadãos até 12 de junho para pensar na construção de um futuro “sustentável, inclusivo, belo”.

O principal local dos eventos é Bruxelas, mas estão previstas iniciativas em todos os países da UE

A agenda de Von der Leyen também inclui reuniões com o Presidente da República, Sergio Mattarella, e com o primeiro-ministro Mario Draghi. O eixo das conversações será o mesmo: a guerra na Ucrânia e possíveis soluções.