Dia de Portugal. "Vejo com muita esperança estas comemorações", diz arcebispo de Braga

O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, considera de “grande importância” que a cidade receba este ano as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, sublinhando que, nesta região do país, “o futuro já se sente”.

“Vejo com muita esperança estas comemorações que não são apenas um mero elemento de calendário, mas tem um significado muito profundo do sentido da cultura, da espiritualidade, da economia, da política, da sociedade, para um desenvolvimento integral”, disse D. José Cordeiro, em declarações à Agência ECCLESIA.

O responsável católico citou São Paulo VI, lembrando que o Papa italiano dizia que “o desenvolvimento integral é o novo nome da paz”.

“No contexto europeu e mundial que vivemos, nesta crise, e também da travessia de pandemia, é importante este sinal aqui, em Braga, para Portugal e daqui alargar os horizontes para o mundo em que vivemos sob este olhar de paz e esperança”, desenvolveu.

As comemorações oficiais do Dia de Portugal, promovidas pelo presidente da República, estão a decorrer em Braga, com várias iniciativas, nas quais D. José Cordeiro também tem participado.

O arcebispo primaz, que tomou posse a 12 de fevereiro, fala do território como uma região “muito jovem, muito procurada, multicultural”, no qual se projeta “um olhar de esperança e de conjunto ao serviço do bem comum e da dignidade da pessoa humana”.

D. José Cordeiro salientou o “grande entusiamo” que se sente na cidade, nas comemorações deste 10 de junho.

O arcebispo de Braga vai participar “nos momentos mais significativos” das celebrações, promovidas pelo chefe de Estado, e espera que estes dias deixem “um olhar para todos, mas numa incidência muito especial para os mais jovens e para os mais velhos, na relação intergeracional entre eles”.

O responsável católico destaca ainda os testemunhos de quem procura esta região para viver, “em termos de serenidade, de paz, mas também as ofertas culturais, da educação e da saúde, que lhes permitem ter uma vida serena e com futuro”.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, além de Braga, vão realizar-se também em Londres e Andorra.