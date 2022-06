Legalização da eutanásia “não tem suporte popular”

A despenalização da eutanásia está de regresso ao Parlamento, que na quinta-feira, 9 de junho, vai votar, na generalidade, quatro projetos-lei apresentados pelo PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN. Será igualmente votado um projeto-lei do Chega para a realização de um referendo sobre esta matéria, que deverá no entanto ser chumbado.

António Pinheiro Torres, da Federação Portuguesa pela Vida (FPV), lamenta que os partidos insistam em legislar numa matéria em relação à qual só receberem pareceres negativos, e nenhum apoio popular.

“Isto não corresponde a uma reivindicação da sociedade portuguesa. Nesta discussão da eutanásia o que tem sempre provocado descida à rua, manifestações, tem sido a posição que se opõe a estes projetos. Nunca se viu, desde 2016 até agora, uma só vigília, um pequeno encontro, umas dezenas de pessoas que estivessem a dar suporte popular a esta proposta da eutanásia . Verifica-se que, de facto, o s promotores destes projetos estão completamente sozinhos na sua obsessão ideológica ”, afirma.

Já esta quarta-feira à noite várias cidades vão acolher vigílias de protesto. Para quinta-feira está convocada uma manifestação “silenciosa” frente ao parlamento, a partir das 13h, porque “já não há palavras para descrever aquilo que se está a passar”, com os deputados a fazerem “tábua rasa” de todos os pareceres negativos que receberam.

“Nas audiências parlamentares, os organismos oficiais, as ordens profissionais, as organizações da sociedade civil pronunciaram-se todos contra estas propostas. Em 2018, o próprio parlamento as chumbou, tivemos a apreciação pelo Tribunal Constitucional, e novamente as propostas foram chumbadas, e tivemos ainda os vetos por parte do Presidente da República”, lembra António Pinheiro Torres, que espera que na quinta-feira muitos adiram à a manifestação, que pretende mostrar que “a sociedade portuguesa não quer estes projetos-lei”.