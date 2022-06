IPSS. “Sem recursos, as instituições não podem prestar serviços”

“Está em causa a identidade e autonomia. São instituições particulares que devem ter o direito de inovar, de experimentar, mas, entretanto, têm de se cingir àquilo que foi contratado e não pode tratar de maneira diferente o que é diferente; e as situações e os utentes não são iguais. O estatuto das instituições particulares de solidariedade social está absolutamente desajustado, com incoerências e é necessário rever”, alerta o padre Lino Maia, que lidera a CNIS desde 2016.

“Era preciso uma entidade neutral que fosse árbitro entre conflitos de interesses”, defende Lino Maia. O responsável de 74 anos lembra que “é o Estado a contratar com as instituições, a financiar e depois a julgar, a intervir, a condenar”.

“Praticamente, o que o Estado transfere para as instituições é depois devolvido ao Estado em TSU [Taxa Social Única] e numa série de situações. Isto é um problema grave, porque obriga as instituições a desviar-se do seu público-alvo, que são os mais desfavorecidos, dado que sem recursos, não podem prestar serviços. É importante que o Estado assuma as suas obrigações, seja responsável pela proteção social, que é uma das suas obrigações”, defende.

E insiste. “O Estado, aquilo que tem feito é: contrata, em princípio financia, mas só em 38% dos custos das instituições – e até menos por causa das transferências – e depois lava as mãos, está tudo feito”.

“É importante que se aposte nos cuidados paliativos e que o Estado assuma esta sua obrigação. Um Estado que só se preocupa com soberania nacional, que também é importante, é um Estado que não cumpre as suas obrigações. Há boas respostas nos cuidados paliativos, mas insuficientes. É importante que se aposte nestes cuidados, como nos cuidados continuados, que estão muito mal pagos”, reforça.