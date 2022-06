Regresso a Casa. “Se não fosse este apoio muitos idosos já tinham morrido”

Foi referenciada pelo próprio Hospital de S. José, onde foi assistida nas urgências, e agradece todo o acompanhamento que está a ter. “É a minha ligação com o mundo exterior. Antes tinha uma vizinha que me ajudava, depois deixou de poder ajudar, fiquei sem ninguém. Por isso este apoio é fundamental”.

Irene já era apoiada pela Associação Mais Proximidade há quase dois anos, mas depois do acidente passou a ser uma das beneficiárias do projeto ‘Regresso a Casa’, direcionado para os idosos quando recebem alta hospitalar.

Rita Baptista é a técnica que lhe dá apoio regular. “Estou na associação desde final de janeiro e acompanho a D. Irene desde essa altura. O grande foco do nosso trabalho é, em primeiro lugar, combater a solidão e o isolamento dos idosos, com contactos telefónicos e visitas domiciliárias. A parte da saúde é todo o acompanhamento a consultas, à fisioterapia – vamos duas vezes por semana -, marcação de exames, compra de medicação. Fazemos todo esse trabalho, que neste caso a D. Irene, de forma autónoma, não consegue fazer”, explica à Renascença.

“É bom saber que o nosso trabalho muda a vida das pessoas”

Patrícia Silva é a coordenadora do projeto ‘Regresso a Casa’, criado em 2019, com financiamento da Fundação Gulbenkian, para dar resposta à necessidade crescente de apoiar a população idosa que fica ainda mais sozinha e frágil em situação de doença.

“Nos contactos com os assistentes sociais, e mesmo na preparação de planos pós-alta dos nossos utentes, iam-nos dizendo: ‘surgem situações aqui nas urgências que era tão bom ter o vosso acompanhamento’. Então criámos este projeto, que pretende dar resposta a um momento que é de particular fragilidade, que é o pós alta-hospitalar”, explica.

“Não é só facilitar a transição do hospital para casa, mas acompanhar depois os utentes. Sabemos que muitas vezes as altas vão sendo proteladas por questões sociais, e não há respostas. Nós prestamos apoio a vários níveis, seja no acompanhamento do utente do hospital até casa, seja na adaptação do seu domicílio.”

E exemplifica: “é preciso perceber se a pessoa tem uma cama articulada, se tem andarilho para se deslocar, ou se precisa de um poliban”. As situações são sinalizadas pelos serviços sociais do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que inclui os hospitais de S. José, Capuchos e Santa Marta.

“É delineado um plano em conjunto, com os assistentes sociais e os médicos, para que a pessoa possa regressar a casa com conforto e com o devido acompanhamento”, segundo Patrícia Silva.