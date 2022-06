Fundação AIS “profundamente chocada” com massacre em igreja na Nigéria

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre mostra-se “profundamente chocada” com o massacre na Igreja de São Francisco de Xavier, em Owo, no estado nigeriano de Ondo, que fez dezenas de vítimas mortais, incluindo crianças.

Homens armados entraram no templo durante a celebração eucarística de domingo de Pentecostes. Segundo um médico local, pelo menos, 50 pessoas morreram.

Em comunicado, a AIS condena a brutalidade do ataque, expressando proximidade para com as vítimas, mas também com a população local.

“Os pensamentos e orações da AIS estão com as vítimas, com os feridos, as suas famílias e toda a comunidade católica em Ondo”, pode ler-se na mensagem enviada desde Königstein, a partir da sede internacional da Ajuda à Igreja que Sofre.

Também o diretor de comunicação da Diocese de Ondo, padre Augustine Ikwu, numa declaração à AIS expressa tristeza e choque face à dimensão do ataque.

“É tão triste ter de dizer que enquanto decorria a Santa Missa, homens de origem desconhecida, empunhando armas, atacaram a Igreja Católica de S. Francisco Xavier”, disse o sacerdote temendo a existência de “mais mortos, muitos mais feridos, e que a Igreja tenha sido violada”.

Na mensagem enviada à AIS, o padre Ikwu referiu ainda que a comunidade local estava “devastada”, e que, ao contrário do que chegou a circular em várias notícias, “todos os padres da paróquia” estavam a salvo “e nenhum foi raptado”.

Face à dimensão do ataque, o bispo de Ondo pediu para se manter a calma, “para se respeitar a lei e rezar pelo regresso da paz e da normalidade”.

O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, numa declaração emitida pelo seu porta-voz, Femi Adesina, manifestou revolta pelo trágico ataque a uma igreja católica, afirmando que o país “nunca se renderá ao mal e aos ímpios, e as trevas nunca vencerão a luz”.

Também o Papa Francisco rezou no domingo pelas vítimas do ataque perpetrado contra uma igreja católica na Nigéria, que provocou dezenas de mortos.

“O Papa Francisco reza pelas vítimas e pelo país, dolorosamente atingido num momento de festa, e confia ambos ao Senhor, para que envie o Seu Espírito para que os console”, referiu Matteo Bruni, responsável pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

A Nigéria é um dos países do continente africano onde os cristãos mais têm sofrido nos últimos anos, por causa do terrorismo.