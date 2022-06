D. Manuel Clemente enaltece legado do cónego João Seabra

O cardeal patriarca de Lisboa enalteceu, esta segunda-feira, o legado deixado pelo cónego João Seabra, um homem que contribuiu para uma grande mobilização católica.

“Creio que nem se pode falar bem de despedida, porque o influxo que o cónego João Seabra trouxe à Diocese de Lisboa e é muito grande e vai ficar com tudo aquilo a que ele está ligado, de movimentos, de grupos, de colégios”, disse D. Manuel Clemente à Renascença.

“Não se pode falar de despedida, porque nós vamos continuar a senti-lo muito presente, com o seu trabalho, com o que deixou, o seu legado de uma grande afirmação cristã na sociedade portuguesa, e uma grande mobilização católica por todas as causas pertinentes”, declarou à entrada para a missa.

D. Manuel Clemente presidiu à missa exequial do cónego Joao Seabra que morreu na passada sexta-feira, aos 72 anos.

O funeral segue agora para o cemitério de Valada do Ribatejo.

O cónego João Seabra, figura marcante da Igreja de Lisboa, nasceu em Lisboa, a 14 de setembro de 1949, licenciou-se pela Faculdade de Direito de Lisboa e entrou para o Seminário dos Olivais em 1973. Fez a licenciatura em Teologia, na Universidade Católica Portuguesa, e a licenciatura em Direito Canónico, na Universidade de Salamanca.