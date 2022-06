O coordenador-geral-adjunto dos Médicos sem Fronteiras (MSF), Mário Fumo, diz à Renascença que "a situação psicológica das populações de Cabo Delgado está afetada”.

Apontando situações em que “alguns perderam a família, assistiram a situações de decapitação ou a situações de violência sexual”, Mário Fumo lembra que “existem muitos órfãos”.

"Todas essas situações, todas essas experiências são muito negativas”, tendo afetado a saúde mental das populações, pelo que “um dos focos de intervenção" dos MSF é “cuidar dessas populações que estão em situação vulnerável”.

O responsável prefere não avançar com números no que diz respeito a deslocados, mas refere que, “apesar do conflito não ter a intensidade verificada entre 2017 e 2020”, nesta altura vivem-se embates "um pouco localizados com a intenção de procurar comida ou condições para esses grupos insurgentes”.

Esta realidade obriga a organização a um esforço de “readaptação e reinvenção para responder melhor à questão humanitária que a província vive”, tanto mais que “as dificuldades são inúmeras no contexto médico, no contexto saúde”.

"Estas deslocaçõe, que obrigam a realocamentos trazem consigo inúmeras situações de saúde, tais como o acompanhamento de mulheres grávidas ou crianças com malária sem diagnóstico e que não têm um tratamento digno”, exemplifica.

“Acompanhamos também pessoas com doenças crônicas, como HIV, tuberculose e diabetes que também deixaram de ter um acompanhamento médico da sua situação crónica”, acrescenta.

“Tem sido um desafio bastante grande para nós”, reforça.