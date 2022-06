Papa nomeia D. António Marto como enviado especial à Peregrinação Europeia de Jovens 2022

O cardeal português evoca ainda a busca do “sentido da vida”, no meio de “mil solicitações”, e da “cura das feridas”.

O responsável assinala a “feliz coincidência” com os temas do atual ano pastoral do Santuário de Fátima, bem como do próximo.

O cardeal realça também a proximidade do lema da PEJ 2022, "Jovem, levanta-te e sê testemunha, o Apóstolo São Tiago espera por ti", com os temas escolhidos pelo Papa Francisco para o ciclo de preparação da JMJ 2023 – a edição de Lisboa tem como tema ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’.

A apresentação da PEJ 2022 decorreu a 7 de agosto de 2021, na Praça do Obradoiro, com a presença de representantes das Conferências Episcopais de Espanha, Portugal e Itália, assim como do presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, e do padre Filipe Diniz, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.

Entre os dias 4 e 7 agosto 2022, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora ‘Salus Populi Romani’, vão estar presentes na PEJ.

A Cruz da JMJ foi entregue pelo Papa João Paulo II aos jovens em abril de 1984 e marcou o início de uma peregrinação da juventude de todo o mundo; em 2000, o mesmo pontífice confiou aos jovens uma cópia do Ícone de Nossa Senhora ‘Maria Salus Populi Romani’.



A cruz de madeira mede 380 cm de altura e pesa 31 kg; os braços medem 175 cm de largura e os painéis em madeira medem 25 cm de largura.

O Ícone de Maria mede 118 cm de altura, tem 79 cm de largura e 5 cm de profundidade, pesando 15 Kg.

A próxima edição internacional da JMJ vai decorrer em Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023.