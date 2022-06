Papa: “Não existe a família perfeita, mas tudo bem”

“A família é o lugar onde aprendemos a viver juntos, a conviver com os mais novos e os mais velhos. E ao estarmos unidos, jovens, idosos, adultos, crianças, ao estarmos unidos nas diferenças, evangelizamos com o nosso exemplo de vida”, afirma o Papa Francisco na mensagem-vídeo para o mês de junho, divulgada pelo Vaticano.

“É claro que não existe a família perfeita. Há sempre um ‘mas’. Mas, tudo bem. Não devemos ter medo dos erros; devemos aprender com eles para podermos avançar”, diz Francisco.

A mensagem recorda que “Deus está connosco: na família, no bairro, na cidade onde vivemos” e que se preocupa “sempre connosco no vaivém do barco agitado pelo mar: quando discutimos, quando sofremos, quando estamos felizes, o Senhor está lá e acompanha-nos, ajuda-nos, corrige-nos”.