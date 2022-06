Movimento “Laudato Si” lança dinâmica de oração pela Amazónia

O movimento ‘Laudato Si’, iniciativa católica global pelo clima, lançou uma dinâmica de oração centrada na Amazónia, para assinalar o próximo Dia Mundial do Ambiente (5 de junho), “data fundamental para o trabalho de promoção do cuidado com a Casa Comum”.

“Nós, católicas e católicos de todo o mundo, também celebramos neste mesmo dia a Solenidade de Pentecostes, festa que nos encoraja a continuar na construção do Projeto de Deus que é de justiça e vida em abundância para todas as criaturas”, assinala uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

As várias comunidades são convidadas a rezar “por todas as criaturas, em especial pela Amazónia – Criação de Deus!”.

O movimento divulgou online uma série de recursos para redes, organizações, dioceses, paróquias e comunidades católicas.

O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente 2022 é “Uma Só Terra”, o lema da Conferência de Estocolmo de 1972.

No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou esta quinta-feira o Projeto de Lei 1070/2021, que institui a ‘Campanha Junho Verde’ entre as ações da Política Nacional de Educação Ambiental; o texto, aprovado anteriormente no Senado, segue agora para revisão dos senadores.

O Projeto de Lei original (PL nº 2257/2020 do Senado) foi apresentado pelo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), D. Walmor Oliveira de Azevedo, à luz da encíclica ‘Laudato Si’ – sobre o cuidado a casa comum, do Papa Francisco.

“A preservação do meio ambiente diz respeito à proteção do ser humano, pois tudo está interligado, conforme bem explica o Papa Francisco, na sua Carta Encíclica Laudato Si”, explicou o presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte.

O texto propõe que a campanha seja promovida pelos poderes público federal, estadual e municipal, em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, Igrejas e entidades da sociedade civil.