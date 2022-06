Morreu o Cónego João Seabra, o "padre prático" que falava de Deus "com a paixão dos santos"

Foi, ainda, pároco em Santos-o-Velho e na igreja de Nossa Senhora da Encarnação, no Chiado, e defensor do vínculo do Patriarcado, assistente nacional do movimento Comunhão e Libertação e acompanhou as Equipas de Casais e de Jovens de Nossa Senhora.

"Falava de Deus com a paixão dos santos"

Numa primeira reação, José Luís Ramos Pinheiro, membro do Conselho de Gerência da Grupo Renascença Multimédia, co-autor do livro “Padre João Seabra à Sua maneira”, lembra a coragem e a frontalidade de alguém que "não fugia aos temas quentes da sociedade, sempre deu a cara. Ele dava-se por inteiro, com todas as suas qualidades e com todos os defeitosd que também reconhecia ter. No padre João Seabra, a inteligência fascinante andava de mãos dadas com uma enorme espiritualidade. Ele falava de Deus como ninguém, falava de Deus com a paixão dos santos".

Ramos Pinheiro considera, ainda, que o Cónego João Seabra fará muita falta aos amigos e à Igreja. Deixa, contudo um legado importante onde se incluem "alguns livros significativos, designadamente sobre as relações Estado-Igreja-República, as suas homilias podem ser ouvidas em várias plataformas".

"Nestes últimos anos, na sua doença semelhante à de João Paulo II, que tanto amava, o padre João Seabra foi também um exemplo na forma como nunca se escondeu e sempre assumindo as suas debilidades, sempre se continuou a entregar à vida sacerdotal e um padre assim faz falta", conclui.

"Conquistou muitas pessoas, mas também criou algumas tensões"



Já para Raquel Abecesis, antiga jornalista João Seabra era "uma pessoa de caráter forte e de personalidade forte e, portanto, conquistou muitas pessoas, porque as aproximou de Deus, mas também criou algumas tensões com pessoas que não se davam muito bem com o caráter dele”.

Dando o seu próprio exemplo, a também co-autora de "Padre João Seabra à Sua Maneira" recorda como ele “foi também responsável pela minha conversão na idade adulta e é uma pessoa a quem eu devo muito. É um segundo pai no céu que eu tenho a partir de hoje”.

Cónego da Sé Patriarcal de Lisboa, João Seabra foi agraciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em janeiro de 2019, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Em 2017 recebeu o prémio “Fé e Liberdade”, concedido pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica.



Convidado, na altura, para o programa ‘Aura Miguel Convida’, o Cónego João Seabra disse receber a distinção “com humildade”.

“Sou um padre prático, sempre fui. O que eu fiz foi acompanhar leigos, entusiasmá-los a viver de acordo com o seu testemunho de fé e o que se gerou à minha roda não fui eu que gerei, regra geral foi feito pelos outros”, disse.