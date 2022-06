Dois monges e uma freira mortos em bombardeamento a mosteiro ortodoxo

Dois monges e uma freira foram mortos e três monges ficaram feridos nos bombardeamentos russos ao mosteiro ortodoxo da “Santa Dormição”, na cidade de Svyatogorsk, na região de Donetsk.

De acordo com o Departamento de Informação e Educação da Igreja Ortodoxa Ucraniana, que cita o serviço de imprensa da diocese de Donetsk, os 3º e 4º edifícios monásticos da Lavra da Santa Dormição ficaram destruídos.

“É com profundo pesar que informo que em 30 de maio, durante os confrontos, os 3º e 4º edifícios monásticos da Lavra da Santa Dormição de Svyatogorsk foram danificados. Durante o bombardeamento, o reitor da Lavra, o arquimandrita Galaktion, o monge Aristokliy e a freira Varvara foram mortos. Hieromonks Joasaph e Amphilochius, bem como Hierodeacon Alipiy, foram feridos”, lê-se na mensagem do Metropolita Hilarion de Donetsk e Mariupol.

Desconhece-se até ao momento o número de leigos mortos ou feridos, acrescenta o metropolita, pedindo “orações pelo repouso dos mortos e pela rápida recuperação dos feridos”.



Esta não é a primeira vez que o complexo religioso é atingido pelos bombardeamentos russos. No dia 12 de março, um ataque aéreo danificou as janelas e portas dos edifícios do mosteiro e várias pessoas ficaram feridas por fragmentos de vidro das janelas. No dia 4 de maio, os bombardeamentos provocaram ferimentos a sete pessoas.

O Sviatohirsk “Santa Dormição Lavra da Mãe de Deus” é um mosteiro importante e histórico do século XV e está sob a jurisdição da Igreja Ortodoxa Ucraniana.