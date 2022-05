Catequese do Patriarcado de Lisboa organiza o ​'Say Yes Day'22' destinado aos jovens

O Setor da Catequese do Patriarcado de Lisboa organiza, no próximo dia 25 de junho, um Encontro Diocesano de Adolescentes, Say Yes Day’22, com o tema «Com Maria ensaiamos o sim», destinado a todos os adolescentes da catequese da diocese, que tenham participado ou não no Projeto de catequese Say Yes: Aprender a dizer sim, Rumo à JMJ Lisboa 2023.

O que se pretende é "proporcionar aos adolescentes uma experiência análoga à de um dia de uma Jornada Mundial da Juventude". Este encontro realiza-se em parceria com doze paróquias da cidade e conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

Durante a manhã deste dia 25 de junho, os jovens podem participar nas catequeses que "visam o aprofundamento da dimensão vocacional da vida cristã, reconhecendo Maria como modelo de disponibilidade para realizar a vontade de Deus", sublinha o Diretor do Setor da Catequese do Patriarcado de Lisboa.

O Padre Tiago Neto acrescenta que no final das catequeses e, em cada uma das paróquias será celebrada a Eucaristia, "fonte permanente de espiritualidade e de comunhão para os jovens e para todos, fortalecendo ainda mais o nosso sentido de pertença à Igreja", acrescentou o Padre Tiago Neto.

Esta será também uma ocasião em que os adolescentes podem "contactar com pessoas que responderam 'sim' ao chamamento de Deus na vocação sacerdotal ou matrimonial ou na vida consagrada ou ainda no voluntariado missionário".

A tarde desse dia 25 será "festiva, realizada no Pavilhão Carlos Lopes, e estará a cargo da Missão País, em que um grupo de jovens universitários apresenta a peça de teatro 'Deus escreve direito por linhas tortas' ".

As inscrições para participar neste evento decorrem de 1 a 13 de junho em https://catequese.patriarcado-lisboa.pt/.