Papa visita o Cazaquistão entre 14 e 15 de setembro

O Vaticano confirmou esta terça-feira que está a preparar uma viagem do Papa ao Cazaquistão para participar no 7.º Congresso Mundial de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais nos dias 14 e 15 de setembro.

É o que revela um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, por ocasião dos 30 anos do estabelecimento de relações diplomáticas com a República do Cazaquistão, país em que os católicos representam 1% da população.

"O Cazaquistão acolhe com satisfação a decisão do Papa Francisco de assistir ao 7.º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, que se celebra em NurSultan em setembro de 2022, como ficou estabelecido durante as conversas ao mais alto nível entre o Presidente Kassym-Jomart Tokayev e o Papa, no passado dia 11 de abril de 2022”.

O próximo congresso inter-religioso terá como tema 'O papel dos líderes das religiões mundiais e tradicionais no desenvolvimento socio-espiritual da humanidade no período pós-pandémico'.

A agenda internacional do Papa para os próximos meses inclui, ainda, uma viagem à República Democrática do Congo, de 2 a 5 de julho, e ao Sudão do Sul, a 7 de julho.

Além disso, Francisco vai visitar o Canadá para pedir perdão aos povos indígenas pela cumplicidade da Igreja Católica no sistema de assimilação forçada da cultura europeia durante o século XIX.