​Fim de ano letivo pode trazer fome, alerta Cáritas do Porto

Nesta entrevista à Renascença , Paulo Gonçalves revela que a instituição tem vindo a ser contactada por muitas famílias preocupadas com a possibilidade de não poderem cumprir as suas obrigações por causa do esperado aumento das taxas de juro.

“Nós temos muitas famílias que nos têm vindo a contactar porque estão verdadeiramente preocupadas porque já tem muita dificuldade de chegar ao final do mês e com estes aumentos esperados das taxas de juro sentem que a vida vai ficar particularmente difícil e têm muitas dúvidas que possam cumprir com as suas obrigações nomeadamente aos bancos e em particular com o crédito à habitação”, relata.

Por outro lado, Paulo Gonçalves fala "em aumento descontrolado da inflação" que fez aumentar "a "pobreza envergonhada" de famílias da classe média, que “até há pouco tempo tinham uma vida mais ou menos controlada e que, de um momento para o outro, sentiram um aperto financeiro bastante grande e que as impediu de levar uma vida normal”.

A Cáritas da Diocese do Porto tem um novo Roupeiro Social. O espaço foi inaugurado esta segunda-feira e, de acordo com Paulo Gonçalves, “será fundamental para prestar um melhor serviço à comunidade”.

O responsável refere que “nos últimos anos, em média, a Cáritas Diocesana doou mais de 26 mil peças de roupa e calçado à comunidade”.

Adianta que “quando fizemos este investimento foi para poder continuar e aprofundar o trabalho em rede, chegar a mais famílias e assim prestar um melhor serviço à comunidade”.