Casal Beltrame Quatrocchi patrono do Encontro Mundial das Famílias

O programa do Encontro Mundial das Famílias foi divulgado no Vaticano, juntamente com o anúncio dos seus patronos, os esposos Luigi e Maria Beltrame Quatrocchi.

Beatificados conjuntamente em 2001 pelo Papa João Paulo II, estes italianos foram os primeiros esposos a serem beatificados como casal e o seu exemplo é agora reforçado e apontado como modelo a todas as famílias que participam neste encontro.

O evento tem início na tarde de quarta-feira, dia 22 de junho, com o festival “A beleza da família” e conta com a presença do Papa e testemunhos de vários esposos sobre questões relacionadas com o casamento, o perdão, o acolhimento e a fraternidade.

O programa inclui, nos dias 23 e 24, um conjunto de conferências e painéis temáticos, com a participação de dois mil delegados representantes de 120 países.

Para os que não vão a Roma, o Vaticano convida as famílias do mundo inteiro a associarem-se via streaming a este encontro que será transmitido na plataforma you tube e nas redes sociais do Vaticano. Os organizadores preparam um Kit em diversas línguas, também disponível do site da Santa Sé.



“Este encontro é o culminar do Ano Família Amoris laetitia” tão desejado pelo Papa Francisco, referiu esta manhã de terça-feira, Gabriella Gambino, sub-secretária do Dicastério para os Leigos, Família e Vida.

A responsável pela organização do Encontro Mundial das Famílias recordou, em conferência de imprensa, os problemas causados pela pandemia, que obrigaram ao adiamento por um ano deste evento, que decorre em Roma entre 22 e 26 de junho.

A delegação portuguesa no Encontro Mundial das Famílias é composta por 15 pessoas, entre as quais cinco casais.