Fátima. Imagem da Virgem Peregrina ruma à Geórgia, Azerbaijão e Arménia

A imagem n.º 2 da Virgem Peregrina vai deslocar-se em peregrinação à Geórgia, Azerbaijão e Arménia no mês de setembro e outubro.

De acordo com o Santuário de Fátima, a imagem vai estar de 27 de setembro a 14 de outubro na Geórgia, de 15 a 20 de outubro no Azerbaijão e de 21 a 30 de outubro na Arménia.

O Santuário de Fátima considera que a deslocação da imagem aos três países “é muito importante dado que se trata de uma região do continente europeu fustigada, há muitos anos, por guerras e graves crises políticas”.

“Os apelos à paz e conversão que brotam de Fátima assumem especial atualidade nesta região, ainda instável, e com feridas abertas causadas pelo mais recente conflito fronteiriço sobre Nagorno-Karabakh, que opõe a Arménia cristã ao Azerbaijão muçulmano. E o mesmo se diga da Geórgia, maioritariamente ortodoxa, a braços com revoltas independentistas nas regiões de Ossétia do Sul e Abkhazia”, destaca o Santuário.

Segundo o Núncio Apostólico na Geórgia e na Arménia, D. José Bettencourt, esta vai ser a primeira vez que a imagem visita estes territórios da ex-União Soviética.

Nenhum dos três países em questão é de maioria católica. A Geórgia e a Arménia são dois dos países cristãos mais antigos do mundo, mas são ortodoxos, com pequenas comunidades católicas.

Ainda assim, é de antecipar um grande interesse pela visita da imagem e pela mensagem de Fátima, tendo em conta a sua ligação ao fim do comunismo na União Soviética, debaixo do qual as comunidades cristãs em ambos os países sofreram.

A visita da imagem a estes três países do Cáucaso esteve programada para 2021, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.