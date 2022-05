Conferência Episcopal saúda criação de novos cardeais lusófonos

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) saudou o anúncio de criação de 21 novos cardeais, feito este domingo pelo Papa, destacando a “reforçada atenção pastoral à Igreja universal” de Francisco.

“Pelas afinidades linguísticas e culturais, e pela cooperação mais estreita sobretudo a nível litúrgico e nos encontros de bispos lusófonos, a CEP exprime uma saudação muito especial ao arcebispo de Díli, Timor-Leste (Virgílio do Carmo da Silva), aos dois arcebispos do Brasil (Leonardo Ulrich Steiner, de Manaus, e Paulo Cezar Costa, de Brasília) e ao arcebispo de Goa e Damão, Índia (Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão)”, assinala a nota enviada à Agência ECCLESIA.

O documento destaca que os futuros cardeais vão “assumir um apoio mais direito ao ministério do bispo de Roma, o Papa Francisco”.

“Nesta hora em que o Santo Padre procura a reforma da Cúria Romana através da nova constituição ‘Praedicate Evangelium’, desejamos que os cardeais, na sua missão ao serviço da Igreja universal, contribuam para a renovação da Igreja e sua presença significativa na sociedade”, indica a CEP.