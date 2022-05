"Saber ouvir é o primeiro ingrediente do diálogo e da boa comunicação"

O Papa não esqueceu o Dia Mundial das Comunicações Sociais, sublinhando que saber ouvir o outro é o primeiro gesto de caridade, um ingrediente indispensável do diálogo e da boa comunicação.

“Saber ouvir, além de ser o primeiro gesto de caridade, é o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. Saber escutar”, apelou.

“Deixar os outros digam tudo, não os cortar a meio, saber ouvir, com os ouvidos e com o coração”, acrescentou.

Deixou ainda votos de que “todos cresçam nesta capacidade de ouvir com o coração”, o tema que escolheu para 2022.

O Papa convidou os católicos de todo o mundo a unir-se à recitação do Rosário pela paz, a 31 de maio, numa celebração que liga Roma a santuário internacionais, incluindo Fátima.

“Vamos rezar o Rosário pela paz, em ligação com numerosos santuários de vários países. Convido os fiéis, as famílias, as comunidades, a unir-se a esta invocação para obter, de Deus, com a intercessão da Rainha da Paz, o dom que o mundo espera”, referiu após a recitação da oração pascal do Regina Coeli, perante milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

Na sua reflexão dominical, Francisco tinha destacado a importância da “oração de intercessão, interceder pelas esperanças e sofrimentos do mundo, pela paz”.