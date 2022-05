Papa nomeia novos cardeais eleitores e quatro são de língua portuguesa

O Papa Francisco convocou para 27 de agosto um Consistório para a criação de novos cardeais. O anunciou foi feito no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro.

Na lista dos purpurados que passam a integrar o Colégio cardinalício com direito a voto, há quatro de língua portuguesa: D. Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão, arcebispo de Goa e Damão; D. Virgilio Do Carmo Da Silva, S.D.B., arcebispo de Díli; e dois brasileiros, D. Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M., arcebispo de Manaus e D. Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília.

Entre os 16 novos cardeais diocesanos há apenas dois europeus: o arcebispo de Marselha (Mons. Jean-Marc Aveline) e o bispo de Como (Mons. Oscar Cantoni). A maioria dos nomeados vem da Ásia: dois são da Índia (além de Goa, Hyderabad também se junta à lista) e os outros, além do arcebispo de Dili, são o bispo de Ulaanbaatar (Mongolia) e o arcebispo de Singapura.

Da América há quatro nomeados: Asunción no Paraguai, San Diego nos Estados Unidos e as duas dioceses brasileiras de Manaus e Brasília. Na lista dos eleitores há ainda dois bispos africanos, um da Nigéria e o outro do Gana.

O Papa nomeou também três cardeais cujos cargos que ocupam na estrutura do Vaticano são cardinalícios: o inglês Mons. Arthur Roche, Prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos; o sul-coreano Mons. Lazzaro You Heung sik, Prefeito da Congregação para o Clero; e o espanhol Mons. Fernando Vérgez Alzaga L.C., governador do Estado do Vaticano.

Além dos 16 cardeais eleitores, o Papa Francisco juntou mais cinco cardeais sem direito de voto por terem mais de 80 anos de idade: os arcebispos eméritos de Cartagena (Colombia), de Gent (Bélgica) e de Cagliari (Italia) e dois sacerdotes italianos, o jesuíta e teólogo Gianfranco Ghirlanda e o cónego da basílica de São Pedro, Mons. Fortunato Frezza.