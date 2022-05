Morte do cardeal Sodano. Papa lembra o “homem exemplar e amável”

O Papa Francisco mandou uma mensagem de condolências à irmã do cardeal Angelo Sodano, antigo secretário de Estado do Vaticano, que faleceu aos 94 anos, onde recorda o longo serviço prestado à Santa Sé. “Foi um pastor que viveu a sua missão com dedicação e disciplina.”

“Também eu pude aproveitar seus dons de inteligência e coração, especialmente durante o tempo em que exerceu a função de decano do colégio cardinalício”, começa por dizer no telegrama a Maria Sodano.

“A morte do cardeal Angelo Sodano desperta na minha alma sentimentos de gratidão ao Senhor pelo dom deste estimado homem da Igreja, que viveu com generosidade o seu sacerdócio”, escreve Francisco na mensagem, na qual recorda e destaca as “importantes responsabilidades” dentro da diplomacia vaticana, até o delicado cargo de secretário de Estado exercido pelo cardeal entre 1991 e 2006, bem como o “zelo” com que promoveu “diálogo e reconciliação” na representações pontifícias do Equador, Uruguai e Chile.

Segundo o Papa, na Cúria Romana desempenhou “sua missão com dedicação exemplar” e “em todos os cargos se mostrou um homem disciplinado eclesialmente, um pastor amável, animado pelo desejo para espalhar o fermento do Evangelho por toda a parte”.

No telegrama, Francisco termina com orações pelo cardeal e proximidade com sua família e a comunidade de Asti, onde o cardeal Sodano iniciou seu ministério e “com um pensamento especial e agradecido pelas Irmãs de Santa Marta e por aqueles que amorosamente o ajudaram”.

O cardeal Angelo Sodano, que foi secretário de Estado de dois Papas, morreu na noite de sexta-feira no Hospital Columbus-Gemelli, em Roma, onde foi internado por pneumonia após ser positivo à Covid-19.



Visitou o Santuário de Fátima por diversas vezes e foi a voz que deu a conhecer a terceira parte do Segredo de Fátima.