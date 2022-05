Braga. Noite Ups apela à paz no mundo

Após dois anos em formato digital devido à pandemia, a “Noite Up´s - Uma Direta com Deus” regressa, esta sexta, ao formato presencial com uma caminhada noturna em Braga que serve de apelo à paz no mundo.

“Em oração e em união vamos pedir a paz pelo mundo”, adianta Fernando Vilaça do grupo de peregrinos da Arquidiocese de Braga que promove a iniciativa. O objetivo é “pedirmos pela paz não só apenas pela Ucrânia, mas para todos os povos que estão em conflito”, explica.

“Paz. Apressa-te” serve de mote para a décima quinta edição da noite Up´s que, este ano, segundo a organização, quer estar, também, “em sintonia com a Jornada Mundial da Juventude” que se realiza em 2023 em Lisboa

Cerca de 80 pessoas participam na caminha noturna que vai ligar o Seminário de Nossa Senhora da Conceição e o Santuário do Sameiro, em Braga.

Ao longo do percurso, os participantes vão ter “momentos de interiorização, de reflexão e de partilha”, conta o responsável. “Este ano vamos fazer diretos ao longo da noite”, revela Fenando Vilaça que destaca “um momento especial com Nossa Senhora” que será transmitido online por volta das 6h da manhã.

A caminhada tem início pelas 21h com o acolhimento dos participantes no seminário de Nossa Senhora da Conceição. Segue-se uma eucaristia na Capela da Imaculada Conceição, presidida pelo arcebispo de Braga, D. José Cordeiro.

Os participantes seguem, entretanto, rumo ao Santuário de Nossa Senhora do Sameiro. Regressam ao amanhecer ao ponto de origem no Seminário de Nossa Senhora da Conceição.