Tensão na Nicarágua entre Igreja e Governo. Bispo em greve de fome

O regime sandinista que governa a Nicarágua mandou encerrar o canal televisivo da Conferência Episcopal a 20 de maio, um dia depois do bispo de Matagalpa, e administrador apostólico de Esteli, ter entrado em greve de fome por tempo indeterminado, em protesto contra o assédio policial de que diz estar a ser alvo.



Numa mensagem vídeo publicada pela Fundação AIS, D. Rolando Álvarez, que é o responsável pelo departamento de Comunicação da Conferência Episcopal da Nicarágua e pelo canal católico, conta que na quinta-feira, 19 de maio - dia em que se deslocou a casa de familiares - foi "perseguido durante todo o dia pela polícia”, que lhe disse que estava a “cumprir ordens".

“Vou jejuar até ao momento em que a polícia, através do presidente ou do vice-presidente da Conferência Episcopal, e só eles, me informarem que vão começar a respeitar a privacidade do meu círculo familiar”, sublinha o bispo na mensagem.

D. Rolando, que nos últimos dias só tem ingerido água e soro, já anteriormente tinha denunciado que as autoridades impediram o acesso dos fiéis à Igreja onde ia celebrar missa ao domingo.

“O que o governo quer é uma Igreja muda, que não anuncie a esperança do povo", mas “a Palavra de Deus não está acorrentada", garantiu numa numa entrevista que concedeu no sábado, 21 de maio.

Segundo a Agência Católica de Informações (ACI), o fecho do canal da Igreja foi anunciado pelo Instituto Nicaraguense de Telecomunicações e Correios (Telcor), propriedade do Governo. Na reação, o bispo auxiliar de Manágua, D. Silvio José Báez, escreveu no Twitter que "ainda que a ditadura tire o canal católico do ar, tudo será inútil, porque a Igreja continuará a proclamar o Evangelho da esperança e da justiça”.