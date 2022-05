Papa Francisco: "É tempo de dizer basta ao tráfico indiscriminado de armas"

O Papa Francisco disse, esta quarta-feira, que "é tempo de dizer basta ao tráfico indiscriminado de armas".

"Com o coração partido pela tragédia na escola do Texas, rezo pelas crianças, pelos adultos e pelas familias. É tempo de dizer basta ao trafico indiscriminado de armas. Empenhemo-nos todos porque tragédias como esta não podem voltar a acontecer", disse o Papa, durante a tradicional audiência geral das quartas-feira.

O ataque com arma de fogo, por parte de um jovem de 18 anos, causou a morte de 19 crianças e de dois adultos.

Antes da referência à tragédia no Texas, Francisco tinha prosseguido com a sua catequese sobre a velhice, destacando que os idosos têm uma missão muito importante no mundo.

“Os idosos, ricos em sabedoria e humor, fazem muito bem aos jovens. Eles salvam-nos da tentação de um conhecimento do mundo triste e desprovido da sabedoria da vida. E levam-nos de volta à promessa de Jesus: 'Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados'. Coragem a todos nós, idosos! Coragem e Avante! Nós temos uma missão muito grande no mundo!”.