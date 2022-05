​Papa envia felicitações ao Patriarca de Moscovo no dia de São Cirilo

O Papa Francisco enviou esta terça-feira felicitações ao Patriarca Moscovo, por ocasião do Dia de São Cirilo.



“Por intercessão do vosso padroeiro celeste, o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso nos conceda o dom da sua sabedoria, para que sejamos sempre humildes trabalhadores na vinha do Senhor”, escreve o Papa Francisco numa breve mensagem.

Assinalando a festa de São Cirilo, onomástico do Patriarca ortodoxo de Moscovo, o Santo Padre evoca o exemplo “do grande apóstolo dos eslavos”, para saudar o atual líder religioso russo e assegurar-lhe orações “por Vossa Santidade e pela Igreja confiada aos vossos cuidados pastorais”.

E o Papa acrescenta: “nestes dias, rezo ao nosso Pai Celestial para que o Espírito Santo nos renove e nos fortaleça no ministério do Evangelho, especialmente nos nossos esforços para proteger o valor e a dignidade de cada vida humana”.

Francisco termina a breve saudação pedindo a Deus “o dom da sua sabedoria, para que sejamos sempre humildes trabalhadores na vinha do Senhor”.

Numa entrevista ao jornal Corriere de la Sera, publicada no início do mês, o Papa falou da guerra na Ucrânia e de um possível encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, para tentar acabar com o conflito.

Francisco recordou uma reunião online em que o Patriarca Cirilo (Kiril) lhe apresentou todas as justificações para a guerra. Em resposta, o Papa disse-lhe que não se pode transformar num “acólito do poder de Putin”.