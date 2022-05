Abusos de menores. Investigadores vão analisar arquivos para rastrear eventuais casos

Francisco Azevedo Mendes, professor na Universidade Minho, está à frente do grupo de investigadores que vai estudar os arquivos da Igreja em Portugal para rastrear a ocorrência de casos de abuso sexual contra crianças no seio da instituição, nos últimos 70 anos. O trabalho, desenvolvido a pedido da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças, será realizado de forma faseada e inclui a consulta de processos canónicos relacionados com o tema, mas também ficheiros individuais de clérigos e correspondência das dioceses.

Em entrevista à Renascença, o historiador adianta que o grupo pretende começar a inventariar documentação a partir de junho, e sublinha que os bispos com quem já conversaram “têm contribuído” para que a sua equipa “esteja muito mais à vontade” naquilo que pretende fazer.

Como surgiu este convite para liderar esta equipa que vai estudar os arquivos da Igreja?

Fui contactado por um dos elementos da Comissão Independente, o juiz conselheiro Álvaro Laborinho Lúcio, no sentido de pensar a operacionalização de um conjunto de tarefas ligadas aos arquivos eclesiásticos. Na altura, apercebemo-nos, também com [os restantes elementos da] Comissão Independente, que a única hipótese de o fazer de uma forma credível era tentar criar, à semelhança do que aconteceu em França, um grupo interuniversitário suficientemente flexível, pequeno, com hipótese provavelmente de se alargar.

Quantas pessoas tem a equipa?

Neste momento, o grupo é constituído por três historiadores: eu, que sou professor, na Universidade do Minho, a Rita Almeida de Carvalho, do Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa, e o Sérgio Ribeiro Pinto, da Universidade Católica Portuguesa. Faz também parte deste grupo a investigadora Júlia Garraio, do Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra, na área dos estudos culturais com foco na violência sexual.

Em que fase do trabalho estão neste momento?

O nosso mandato é de finais de março, deste ano. Começámos a trabalhar em contactos sucessivos com os senhores bispos, logo em abril. Enviámos uma carta a todas as dioceses, que foi bem acolhida. Entre o mês de abril e o início de maio, conseguimos entrevistar e fazer reuniões de trabalho com um conjunto grande de bispos, arcebispos e com o senhor Cardeal-Patriarca de Lisboa. Portanto, o nosso trajeto desde que começámos a trabalhar tem sido pensar, com a Igreja e com a Conferência Episcopal [CEP], a melhor forma da abertura efetiva dos arquivos. Esta abertura implica questões formais e sérias que têm de ser ponderadas diocese a diocese, mas precisa sobretudo de um enquadramento geral. Exige uma metodologia que seja comum a todas as dioceses e que corresponda efetivamente ao desejo de começar, a partir de junho, a recolher sistematicamente indícios e a investigar, no quadro dos arquivos eclesiásticos, esta questão dos abusos sexuais contra crianças.

Aquilo que os senhores bispos nos têm dito insistentemente é que talvez fosse interessante, também, fazer algumas entrevistas de fundo com arquivistas ou com antigos arquivistas, mas também com clérigos com uma certa idade

Que tipo de arquivos vão consultar?

O nosso mandato, que é também o da Comissão Independente, começa em 1950 e vai até à atualidade. Aquilo que é o nosso horizonte arquivístico abrange em rigor arquivos históricos (que já têm uma caducidade na gestão corrente de uma diocese), arquivos correntes (aqueles que são utilizados na gestão e administração espiritual e temporal das dioceses), e o dito arquivo secreto. Esta arquitetura em três tipos de arquivos corresponde à normativa do próprio direito canónico, que supervisiona as dinâmicas arquivistas. Aquilo que nos temos apercebido, nas reuniões, com os vários representantes das dioceses, é que esta estrutura arquivística tem diferença de diocese para diocese.

De que maneira?

Essas diferenças têm a ver com questões da dimensão da própria diocese, das práticas e dos arquivistas que, ao longo de várias gerações, têm trabalhado em cada diocese. Portanto, é este trabalho prévio que também tem sido feito por nós, com a estreita colaboração da Conferência Episcopal. Aquilo que queremos, que a CEP também quer, e a Comissão Independente está particularmente interessada, é que este tempo jurídico de abertura dos arquivos e de formalização até do ponto de vista metodológico de um padrão comum esteja terminado durante o mês de maio, para que efetivamente comecemos a trabalhar.

O que já está definido em termos de método de acesso aos arquivos?

No dia 11 de maio, depois destas reuniões com vários representantes das dioceses, reunimos com o presidente da Conferência Episcopal, com o bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas. Foi muito frutuoso. Tentámos acertar uma série de linhas comuns. Daí surgiu um documento que apontava para um faseamento. Pretende-se, a partir de junho, numa primeira fase, diocese a diocese, que a documentação relativa aos abusos sexuais contra as crianças seja identificada e separada, ou seja, inventariada. Estamos a falar de quê? De inquéritos ou processos canónicos sobre estas questões, por um lado, mas também de ficheiros individuais de padres que possam ter informação. Essa informação pode ser muito variada: excertos de inquéritos ou dos processos, notas relativas à trajetória nesta questão que impactam a vida do padre em causa. Há um terceiro tipo de documentos que tem a ver com a correspondência, com o fluxo de informação que é recebida na diocese por várias entidades e, eventualmente, por eventuais vítimas. São três núcleos que correspondem a uma triangulação de documentação, que é a base e o foco do nosso trabalho. Aquilo que os senhores bispos nos têm dito insistentemente é que talvez fosse interessante, também, fazer algumas entrevistas de fundo com arquivistas ou com antigos arquivistas, mas também com clérigos com uma certa idade, que possam dar alguma profundidade relativamente à forma como conjunturalmente estas questões eram tratadas e enquadradas nas dioceses, neste longo período histórico. No fundo, estamos a lidar com uma cronologia que envolve conjunturas muito diferentes relativamente à própria sensibilidade e ao próprio reconhecimento [do tema].

O nosso trabalho não é apenas lidar com números, quantificar situações, mas também percebê-las nos seus casos muito concretos, nos seus contextos

Esse período de investigação de mais de 70 anos requer metodologias diferentes?

Não. O trabalho normal de um historiador é o reconhecimento dessa sensibilidade cruzando, obviamente, a informação com outros contextos e com o próprio enquadramento no espaço público deste tipo de situações. Este é um trabalho do historiador, essa sensibilidade que a todo o momento permite interpretar inflexões, épocas, periodizações, conjunturas. O nosso trabalho não é apenas lidar com números, quantificar situações, mas também percebê-las nos seus casos muito concretos, nos seus contextos, nestas variações espaciais de diocese para diocese, e também com este apuro do ponto de vista dos tempos dos próprios casos. De facto, estamos a lidar com tempos históricos muito diferenciados, no nosso caso com fraturas muito fortes entre um período antes do 25 Abril, depois do 25 de Abril com questões políticas, sociais e outras de ordem eclesiástica, e que penso que vale a pena apurar também neste nosso exercício. Há aqui um detalhe importante que corresponde certamente a uma vantagem tácita: como já tivemos várias comissões noutros países com algumas diferenças, mas com algumas afinidades do ponto de vista metodológico, a nossa intenção é fazer a revisão da literatura científica produzida nessas comissões e contactar inclusivamente com os autores e com os investigadores dessas comissões. Foi isso, por exemplo, que fizemos ainda em maio, no âmbito da conferência que ocorreu na Fundação Calouste Gulbenkian [sobre o tema dos abusos sexuais], onde contactámos com dois investigadores advogados que trabalharam estas questões na Alemanha.