Papa pede "liberdade e tranquilidade" para a Igreja Católica na China

"Que a Igreja na China, em liberdade e tranquilidade, possa viver em comunhão efetiva com a Igreja universal e exercitar a sua missão de anúncio do Evangelho a todos, oferecendo assim também um contributo positivo para o progresso espiritual e material da sociedade", declarou o Papa, depois da oração do Regina Coeli.

Um apelo feito poucos dias depois de as autoridades chinesas terem detido o cardeal Zen, bispo emérito de Hong Kong, que foi acusado de estar concertado com forças estrangeiras, por administrar um fundo para apoiar manifestantes pró-democracia.



Perante os milhares de peregrinos que ocorreram à Praça de S. Pedro, Francisco voltou a condenar a violência.

"Perguntemo-nos se, nos lugares onde vivemos, nós, discípulos de Jesus, nos comportamos assim: aliviamos as tensões, acabamos com os conflitos? Estamos também em atrito com alguém, sempre prontos a reagir, a explodir, ou sabemos responder com a não violência, com palavras de paz? Como é que eu reajo? Cada um se interrogue", apelou.

O Papa salientou que "quanto mais sentimos que o coração está agitado, quanto mais sentimos nervosismo, intolerância, raiva dentro de nós, mais devemos pedir ao Senhor o Espírito de paz".