​“Primeiros socorros espirituais”. Nova “app” ajuda militares a rezar

A nova aplicação Catholic Military Connect foi criada pelo Apostolado Militar Internacional (AMI) para ser uma ajuda concreta a quem serve nas forças armadas, esteja ou não em cenários de guerra.



“Penso que esta aplicação tem muito interesse para todos os que tiverem curiosidade em conhecer melhor o Evangelho, em saber como se deve posicionar um militar católico. Porque tem resposta para tudo: explica passagens da Bíblia, os Sacramentos, a vida dos Santos. E ajuda-nos a responder a muitas perguntas diante do sofrimento e da morte”, diz à Renascença o padre Fernando Monteiro.

O capelão militar, e atual representante de Portugal no AMI, reconhece a oportunidade desta aplicação surgir quando a Europa é de novo palco de um conflito armado, que faz aumentar as interrogações.

“Quem se depara com cenários de guerra fica sempre com muitas dúvidas, mas nem é preciso estar em guerra, basta ir em missão para um país pobre, de terceiro mundo. Haver mais esta possibilidade de ajuda é necessário e muito útil para os militares católicos, ou que tenham interesse em ser iluminados por uma outra luz que não as trevas da guerra.”

E à pergunta - habitual por estes dias - “onde está Deus no meio da guerra?”, o padre Fernando Monteiro lembra que “está naqueles que ajudam, nas dádivas que são oferecidas, naqueles que estão lá a auxiliar os doentes e todos os que precisam de ajuda e caridade”. E sublinha: “Deus está também no nosso coração, na luz que ilumina a nossa vida. Para isso, é necessário conhecermos as verdades da nossa fé, e nesta aplicação estão orações e respostas que ajudam a ver que Deus não está no sofrimento, mas na mão que ajuda aquele que sofre”.